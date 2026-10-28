Accident cu cinci persoane implicate la Șeica Mare, județul Sibiu. Traficul pe DN 14, blocat total

Publicat 28 oct. 2026, 21:14 Actualizat 28 oct. 2026, 21:15

Un accident rutier a avut loc miercuri seara pe DN 14, în localitatea Șeica Mare, după ce două autoturisme în care se aflau cinci persoane au fost implicate într-o coliziune. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de mers.

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