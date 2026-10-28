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Accident cu cinci persoane implicate la Șeica Mare, județul Sibiu. Traficul pe DN 14, blocat total

FOTO: ISU Sibiu

FOTO: ISU Sibiu

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat28 oct. 2026, 21:14
Actualizat28 oct. 2026, 21:15

Un accident rutier a avut loc miercuri seara pe DN 14, în localitatea Șeica Mare, după ce două autoturisme în care se aflau cinci persoane au fost implicate într-o coliziune. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de mers.

Cinci persoane, implicate în accident

Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Sibiu, în accident au fost implicate două autoturisme, în care se aflau cinci persoane: trei bărbați și două femei. Patru dintre acestea au reușit să iasă din mașini, în timp ce un bărbat a rămas blocat într-unul dintre autoturisme.

Bărbatul este conștient și cooperant, însă nu poate ieși singur din vehicul, fiind necesară intervenția echipajului de descarcerare, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu.

La locul accidentului au fost mobilizați pompierii din cadrul Detașamentului Mediaș, cu două autospeciale de stingere, dintre care una dotată cu modul de descarcerare. De asemenea, intervin un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ cu medic.

Polițiștii rutieri sunt prezenți la fața locului pentru gestionarea situației. Intervenția este în desfășurare.

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