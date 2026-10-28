Incendiu într-o localitate din județul Sibiu. Doi copii de 2 și 4 ani au murit după ce o saltea a luat foc

Publicat 28 oct. 2026, 21:37 Actualizat 28 oct. 2026, 21:39

Tragedie în localitatea Tălmaciu, județul Sibiu, unde doi copii, o fetiță în vârstă de 2 ani și un băiețel de 4 ani, au murit miercuri seară, după ce o parte din salteaua unui pat a luat foc, iar camera s-a umplut de fum. În ciuda eforturilor medicilor, cei doi copii nu au putut fi salvați.

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