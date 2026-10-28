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Incendiu într-o localitate din județul Sibiu. Doi copii de 2 și 4 ani au murit după ce o saltea a luat foc

FOTO: Facebook/ IGSU

FOTO: Facebook/ IGSU

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat28 oct. 2026, 21:37
Actualizat28 oct. 2026, 21:39

Tragedie în localitatea Tălmaciu, județul Sibiu, unde doi copii, o fetiță în vârstă de 2 ani și un băiețel de 4 ani, au murit miercuri seară, după ce o parte din salteaua unui pat a luat foc, iar camera s-a umplut de fum. În ciuda eforturilor medicilor, cei doi copii nu au putut fi salvați.

Doi copii, găsiți în stop cardio-respirator

Pompierii ISU Sibiu intervin de urgență în localitatea Tălmaciu, în urma unui apel la 112 care semnala prezența fumului într-o încăpere.

a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu.

La fața locului, au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere, două echipaje SMURD, autospeciala medicului de urgență și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care una cu medic.

Doi copii, o fetiță în vârstă de 2 ani și un băiețel de 4 ani, au fost găsiți inconștienți, în stop cardio-respirator, de echipajele de intervenție.

În urma recunoașterii, pompierii au constatat că o parte din salteaua unui pat arsese. Echipajele medicale efectuează manevre de resuscitare pentru cei doi copii.

au mai transmis reprezentanții ISU.

Medicii nu au reușit să îi salveze pe cei doi minori

Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de medici pentru a-i salva, cei doi copii nu au răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul acestora.

În ciuda eforturilor depuse de salvatori, cei doi minori nu au putut fi salvați. Aceștia nu au răspuns manevrelor de resuscitare, medicii fiind nevoiți să declare decesul acestora.

au anunțat cei de la ISU.
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