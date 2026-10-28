Taxe și impozite în Iași: cât ar urma să crească și ce taxe ar putea fi eliminate

Publicat 28 oct. 2026, 17:32 Actualizat 28 oct. 2026, 18:06

Taxele și impozitele locale din Iași ar urma să fie indexate cu 7,3% în 2027, fără alte creșteri față de această ajustare, potrivit unui proiect anunțat de municipalitate. Documentul, lansat în dezbatere publică, prevede și eliminarea unor taxe, precum și modificarea sistemului de tarifare pentru parcările publice cu plată din Zona 1.

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