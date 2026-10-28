Taxe și impozite în Iași: cât ar urma să crească și ce taxe ar putea fi eliminate

Taxele și impozitele locale din Iași ar urma să fie indexate cu 7,3% în 2027, fără alte creșteri față de această ajustare, potrivit unui proiect anunțat de municipalitate. Documentul, lansat în dezbatere publică, prevede și eliminarea unor taxe, precum și modificarea sistemului de tarifare pentru parcările publice cu plată din Zona 1.
Primăria Iași precizează că indexarea cu rata inflației reprezintă o obligație prevăzută de Codul Fiscal, aplicabilă tuturor localităților din România. Potrivit municipalității, cotele de impozitare vor fi menținute la nivelul minim permis de lege, fără majorări suplimentare.
Proiectul urmează să fie supus votului Consiliului Local, după încheierea etapei de consultare publică.
Primăria Iași propune păstrarea bonificației de 10% pentru plata anticipată
Primarul Mihai Chirica a declarat că propunerea ține cont de dificultățile financiare cu care se confruntă locuitorii și că municipalitatea va menține reducerea acordată pentru achitarea anticipată a impozitelor.
Edilul a mai susținut că, în Iași, cotele de impozitare pentru locuințe sunt cu aproximativ 25% mai mici decât în alte orașe mari de același rang.
Deși municipalitatea anunță că nu propune majorări suplimentare, indexarea de 7,3% presupune creșterea valorilor de bază vizate de această ajustare.
Ce taxe ar urma să fie eliminate în Iași
Proiectul aflat în dezbatere publică include renunțarea la două taxe:
Taxa locală de 23 de lei pentru avizarea certificatului de urbanism de către Comisia de Urbanism, primar sau structurile de specialitate;
Taxa specială de 50 de lei pentru evaluarea periodică a administratorilor de imobile.
Eliminarea acestora face parte din propunerile pe care Consiliul Local urmează să le analizeze pentru anul 2027.
Tarif fix de 7 lei pe oră pentru parcările din Zona 1
O altă modificare vizează parcările publice cu plată din Zona 1. Municipalitatea propune eliminarea actualului tarif de parcare ocazională și înlocuirea acestuia cu un tarif fix de 7 lei pe oră.
Primăria descrie noua formulă drept un sistem „predictibil”. Schimbarea este inclusă în același proiect privind taxele și impozitele locale și va depinde de aprobarea Consiliului Local Iași.