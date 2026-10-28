Instrumente care te ajută să transformi analiza concurenței într-un avantaj competitiv

Scris de Catalina Anghel Publicat: 28 oct. 2026, 16:50

Cât de bine știi ce fac competitorii tăi și de ce îi aleg clienții? Dincolo de propriile produse și servicii, succesul unei afaceri depinde și de capacitatea de a înțelege ce se întâmplă în jurul ei. Informațiile despre concurență pot deveni un punct de plecare pentru decizii mai bune și oportunități de creștere.

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