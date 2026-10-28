Atenție la mesajele primite de Black Friday! Escrocii îți pot goli contul cu o falsă notificare de livrare

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 oct. 2026, 11:15

Românii care se pregătesc pentru cumpărăturile de Black Friday 2026 sunt avertizați să fie foarte atenți la mesajele primite pe telefon sau pe e-mail. Escrocii profită de perioada reducerilor și trimit notificări false despre colete blocate, taxe de livrare sau bani care ar trebui returnați în cont. În realitate, în spatele acestor mesaje se pot ascunde tentative de furt al datelor bancare. Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Asociația Română a Băncilor (ARB) explică principalele metode folosite de infractori și ce trebuie să verifice cumpărătorii pentru a nu rămâne fără bani.

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