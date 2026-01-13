Polițiștii spun că, de la începutul anului, la Buzău a fost raportat un caz în care o persoană a fost contactată prin SMS, e-mail sau telefon și informată că are un colet de ridicat, un pachet blocat sau o taxă suplimentară de achitat. Sub acest pretext, victima a fost îndemnată să acceseze un link sau să introducă un cod primit prin mesaj într-o aplicație de mesagerie.

O nouă metodă de înșelătorie în România

Potrivit anchetatorilor, introducerea codului oferă infractorilor acces la telefonul victimei, inclusiv la contacte și la alte date personale. Ulterior, persoanele din agenda telefonică primesc mesaje în numele utilizatorului, prin care li se cer bani cu titlu de împrumut, scopul real fiind obținerea unor sume de bani prin înșelăciune.

Cum te poți proteja

Poliția recomandă cetățenilor să fie extrem de vigilenți și să respecte câteva reguli esențiale de siguranță:

să nu acceseze linkuri primite în mesaje suspecte și să nu introducă coduri în aplicațiile de mesagerie;

să nu furnizeze date bancare, PIN-uri sau parole;

să verifice expeditorul mesajelor;

să contacteze direct firma de curierat dacă așteaptă un colet;

să nu efectueze plăți urgente cerute prin SMS sau e-mail.

Autoritățile reamintesc că firmele de curierat nu solicită niciodată date bancare complete prin telefon sau mesaje. În cazul în care primiți astfel de solicitări sau ați fost victima unei fraude, sunteți sfătuiți să anunțați imediat Poliția și să păstrați toate dovezile. Polițiștii subliniază că vigilența poate preveni pierderi financiare importante și poate opri lanțul înșelăciunilor.