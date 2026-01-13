Inspectoratul pentru Situații de Urgență SOMEȘ al județului Satu Mare a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de unelte, situat într-un complex din municipi.

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară mecanică și o ambulanță EPA SMURD, intervenția fiind asigurată de un efectiv de 25 cadre militare.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul depozitului, cu degajări mari de fum și flacără, existând un pericol iminent de propagare către construcțiile învecinate. Un risc deosebit îl reprezenta un depozit alipit, în care erau stocate cauciucuri și alte utilaje mecanice, materiale cu potențial ridicat de ardere.

"Pompierii au acționat simultan pentru localizarea și lichidarea incendiului, protejarea clădirilor învecinate și eliminarea factorilor de risc. În cadrul intervenției, au fost evacuate două butelii de oxigen aflate în interiorul obiectivului, măsură care a condus la evitarea producerii unei explozii și la limitarea consecințelor asupra zonei", au transmis cei de la ISU Satu Mare.

Potrivit sursei citate, incendiul a fost lichidat, fiind afectată o suprafață de aproximativ 170 metri pătrați, la nivelul acoperișului depozitului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar intervenția promptă a forțelor de intervenție a împiedicat extinderea focului la alte obiective din complex.

Investigațiile desfășurate la fața locului au indicat ca posibilă cauză a incendiului un scurtcircuit produs la un cablu electric deteriorat. Pe durata intervenției, inspectorul‑șef al ISU Satu Mare și comandantul Detașamentului de Pompieri Satu Mare s‑au aflat la fața locului, coordonând acțiunile echipajelor operative.

ISU reamintește populației cât de importantă este verificarea periodică a instalațiilor electrice și respectarea regulilor de prevenire a incendiilor, pentru a reduce riscul apariției unor astfel de situații.