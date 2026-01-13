UPDATE

Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației și Cercetării a domnului Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, și preluarea interimatului de către prim-ministrul României.

Știrea originală

Decizia vine pe fondul unui blocaj prelungit în negocierile politice pentru desemnarea unui nou titular al portofoliului, domeniu care nu a reprezentat o prioritate reală pentru nicio guvernare din ultimii ani.

Un minister rămas fără conducere de aproape trei săptămâni

Ministerul Educației se află într-o situație de vid administrativ de aproximativ 20 de zile, interval calculat de la momentul în care Daniel David și-a anunțat public demisia. La acel moment, documentul de demisie a fost transmis către biroul premierului Ilie Bolojan, însă procedura nu a fost finalizată prin avizare oficială. Astfel, deși actul a fost depus, el nu a fost urmat de pașii administrativi necesari pentru constatarea vacantării funcției.

Surse guvernamentale indică faptul că Ilie Bolojan se pregătește să anunțe public preluarea interimară a portofoliului Educației, în lipsa unei soluții politice clare și a unui consens în coaliție privind un nou ministru.

Un precedent cunoscut: premierul, soluție de avarie în funcții-cheie

Nu este pentru prima dată când Ilie Bolojan își asumă temporar atribuții suplimentare pentru a acoperi blocaje instituționale. În trecut, premierul a preluat și funcția de vicepremier, în momentul în care Nicușor Dan a semnat demisia lui Dragoș Anastasiu. De-a lungul mandatului său ca șef al Executivului, Ilie Bolojan a exercitat inclusiv funcția de șef al Corpului de control al Guvernului, acumulând astfel mai multe roluri în perioadele de tranziție sau instabilitate administrativă.

Acest tip de intervenție este din nou luat în calcul pentru a evita paralizarea activității Ministerului Educației.

Rugăciune pentru Ilie Bolojan, cu premierul pe scenă, la o biserică baptistă din Oradea.

Demisia lui Daniel David și cronologia exactă a evenimentelor

Daniel David și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Educației pe 22 decembrie 2025, după un an de mandat. La momentul respectiv, el a confirmat public că demisia a fost înregistrată la cabinetul premierului Ilie Bolojan. Ulterior, fostul ministru a publicat un text intitulat „Mesaj la sfârșit de mandat”, în care a vorbit explicit despre încheierea activității sale la conducerea ministerului.

Cu toate acestea, până la data de 13 ianuarie 2026, la 22 de zile de la depunerea demisiei, Guvernul nu a constatat oficial încetarea mandatului și nu a transmis Administrației Prezidențiale propunerea de declarare a vacantării funcției de ministru al Educației.

Ce prevede Codul administrativ privind demisia unui ministru

Legislația în vigoare stabilește clar efectele juridice ale demisiei unui membru al Guvernului. Codul administrativ, la articolul 42, prevede explicit că „funcția de membru al Guvernului încetează (…) prin demisie”. În completare, articolul 45 detaliază procedura și efectele acesteia: „demisia din funcția de membru al Guvernului se anunță public, se prezintă în scris prim-ministrului și devine irevocabilă din momentul în care s-a luat act de depunerea ei, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii”.

Textul legal introduce astfel un termen-limită clar, stabilind că, inclusiv în situația în care prim-ministrul ar amâna luarea la cunoștință, demisia produce efecte de la sine după expirarea celor 15 zile. În cazul concret al lui Daniel David, acest termen a fost depășit la data de 6 ianuarie 2026.

Obligațiile premierului și termenul legal depășit

În paralel cu efectele directe ale demisiei, Codul administrativ instituie și obligații clare în sarcina prim-ministrului. Articolul 43 alin. (2) stipulează că „prim-ministrul îi transmite Președintelui României propunerea de constatare a vacanței funcției în termen de 5 zile de la data la care intervine un caz de încetare a funcției de membru al Guvernului”.

Acest termen de cinci zile a fost depășit cu mult, situația fiind una care ține exclusiv de Executiv. Conform prevederilor legale, neîndeplinirea acestei obligații nu suspendă efectele demisiei și nu are ca rezultat prelungirea mandatului ministrului care a demisionat.

În acest context procedural și juridic, preluarea interimară a Ministerului Educației de către premierul Ilie Bolojan apare ca o soluție administrativă temporară, menită să gestioneze lipsa unei conduceri oficiale într-un portofoliu rămas neocupat în mod formal.

Ilie Bolojan, sub presiune: trei procese la Curtea de Apel București. Mandatul premierului și PNRR, sub semnul întrebării