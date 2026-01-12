Judecătorii analizează astăzi dosarul în care avocata AUR Silvia Uscov le cere să desființeze grupul de lucru întrunit de Ilie Bolojan pentru modificarea legilor din justiție.

La ultima ședință de la Curtea de Apel pe această temă, reprezentanții din partea Guvernului au cerut o amânare pe motiv că nu au apucat să își pregătească apărarea. Aceeași solicitare va fi apoi analizată joi, însă la inițiativa unui ONG.

Tot magistrații Curții de Apel trebuie să decidă dacă judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR trebuie suspendat sau eliberat din funcție.

CCR trebuie să decidă asupra pensiilor speciale, iar plecarea unui magistrat ar putea bloca tot procesul, cu riscul pierderii celor peste 230 de milioane de euro din PNRR.