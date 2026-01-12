Ilie Bolojan, sub presiune: trei procese la Curtea de Apel București. Mandatul premierului și PNRR, sub semnul întrebării

Este o săptămână decisivă în Justiție pentru Ilie Bolojan! Trei procese aflate pe rolul Curții de Apel București amenință să îl lase fără mandat pe premier, să dizolve grupul de lucru pentru modificarea legilor justiției și să lase țara fără banii din PNRR. 

Judecătorii analizează astăzi dosarul în care avocata AUR Silvia Uscov le cere să desființeze grupul de lucru întrunit de Ilie Bolojan pentru modificarea legilor din justiție.

La ultima ședință de la Curtea de Apel pe această temă, reprezentanții din partea Guvernului au cerut o amânare pe motiv că nu au apucat să își pregătească apărarea. Aceeași solicitare va fi apoi analizată joi, însă la inițiativa unui ONG.

Tot magistrații Curții de Apel trebuie să decidă dacă judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR trebuie suspendat sau eliberat din funcție.

CCR trebuie să decidă asupra pensiilor speciale, iar plecarea unui magistrat ar putea bloca tot procesul, cu riscul pierderii celor peste 230 de milioane de euro din PNRR. 