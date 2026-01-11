UE a dat vineri undă verde acestui important acord comercial cu blocul sud-american, în ciuda opoziției mai multor țări, inclusiv a Franței.

Ministrul argentinian de Externe anunțase deja că acordul va fi semnat sâmbătă.

Susținătorii acordului, în frunte cu Germania, afirmă că acesta va stimula exporturile, va sprijini economia continentului și va întări legăturile diplomatice într-un context global marcat de incertitudine.

Adversarii acordului se tem însă de un aflux de carne de vită și alte produse ieftine și de calitate slabă din America de Sud.

Deși Comisia susține că normele europene nu vor fi relaxate, organizațiile de mediu avertizează că angajamentele privind protecția pădurilor sunt slabe și dificil de aplicat. Grupul ecologist Friends of the Earth a numit acordul „dezastruos pentru climă”, susținând că acesta va duce la intensificarea defrișărilor, inclusiv în Amazon.