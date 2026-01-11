Postarea inițială spunea: „Marco Rubio will be president of Cuba” („Marco Rubio va fi președintele Cubei”). Comentariul lui Trump a alimentat valul de meme-uri care circulă deja online despre Rubio, cunoscut pentru portofoliul său extrem de încărcat în administrația Trump, scrie Fox News.

Reacția lui Trump vine într-un moment în care administrația sa intensifică presiunea asupra regimurilor din America Latină, la doar câteva zile după capturarea fostului lider venezuelean Nicolás Maduro într-o operațiune militară americană.

Gluma despre Rubio preluând conducerea Cubei a fost interpretată de unii analiști ca o ironie, dar și ca un mesaj politic subtil către Havana.

Secretarul de stat este adesea subiect de glume pe internet, fiind prezentat în roluri imaginare din ce în ce mai numeroase.