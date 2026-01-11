Tragedia aviatică produsă sâmbătă în apropierea aeroportului din Paipa, departamentul Boyaca, s-a soldat cu decesul tuturor celor șase persoane aflate la bord, vestea fiind confirmată oficial de colonelul Alvaro Bello din cadrul Direcției Aviației Civile. Avionul privat, care avea ca destinație orașul Medellin, s-a prăbușit la scurt timp după decolare, nereușind să câștige altitudinea necesară. Aeronava s-a izbit de sol într-un câmp de la capătul pistei și a fost imediat cuprinsă de flăcări, momentul dramatic fiind surprins în imagini publicate pe rețelele sociale, care înfățișează aparatul de zbor ridicându-se cu dificultate înainte de impactul fatal.

Printre cei care și-au pierdut viața se numără Yeison Orlando Jimenez Galeano, un artist extrem de popular în vârstă de 34 de ani, considerat una dintre cele mai influente voci ale muzicii regionale columbiene. Cunoscut pentru interpretările sale de „ranchera” și „corridos” cu influențe mexicane, Jimenez acumulase milioane de fani pe platformele digitale precum YouTube și Spotify. Alături de el au pierit membri ai echipei sale, inclusiv muzicieni și personal tehnic, care îl însoțeau la întoarcerea de la un concert susținut în Boyaca.

Artistul se afla într-un turneu strâns, urmând să ajungă la Medellin pentru a susține un alt spectacol programat în localitatea Marinilla în aceeași zi. Deși echipele de intervenție au fost mobilizate rapid și au ajuns la locul prăbușirii în scurt timp, incendiul devastator și violența impactului au făcut imposibilă salvarea vreunui pasager. Dispariția sa bruscă lasă un gol imens în industria muzicală din Columbia, fiind o pierdere majoră pentru fanii care îi urmăreau cariera de succes.