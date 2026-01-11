Într-o acțiune militară coordonată, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat lansarea unor atacuri aeriene masive împotriva infrastructurii Statului Islamic (SI) pe întreg teritoriul Siriei. Operațiunea, desfășurată în strânsă colaborare cu forțele partenere, vine ca un răspuns direct și ferm la tragicul incident din 13 decembrie, petrecut în regiunea Palmira, unde doi soldați și un interpret american și-au pierdut viața.

Coaliție regională și internațională împotriva Stat Islamic

Iordania a confirmat oficial participarea la aceste raiduri, motivând intervenția prin necesitatea critică de a neutraliza capacitățile logistice ale jihadiștilor. Obiectivul este clar: prevenirea reorganizării grupărilor teroriste în zonele deșertice, de unde ar putea lansa atacuri ce amenință stabilitatea întregului Orient Mijlociu.

Această mobilizare nu este un eveniment izolat. La începutul lunii ianuarie, forțele aeriene din Regatul Unit și Franța au efectuat, la rândul lor, misiuni comune de bombardament pentru a stopa ceea ce Parisul numește „renașterea SI”. Este un moment de cotitură, fiind primele acțiuni de acest gen raportate în Siria după schimbarea dramatică de regim din decembrie 2024, marcată de căderea lui Bashar al-Assad.

De la înfrângerea din 2019, la insurgența din deșert

Deși „califatul” geografic a fost zdrobit de coaliția internațională în 2019, luptătorii SI au găsit refugiu în vastul deșert sirian. De aici, aceștia continuă să execute atacuri sporadice, dar letale, demonstrând că amenințarea rămâne activă în ciuda pierderii controlului teritorial. Recent, bilanțul oferit de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR) a indicat eliminarea a cel puțin cinci membri SI în urma loviturilor asupra bastioanelor jihadiste.

Trump cere o reevaluare a prezenței SUA în Siria

Viitorul prezenței militare americane în regiune stă sub semnul întrebării odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Recunoscut pentru scepticismul său față de misiunile militare externe de lungă durată, președintele Trump impune o reevaluare a strategiei în Siria.

În acest context, Pentagonul a făcut un anunț semnificativ în luna aprilie: Statele Unite își vor reduce la jumătate efectivele militare din această țară. Deși numărul exact al soldaților rămași pe teren este un secret militar, această reducere ridică provocări majore pentru aliații regionali, care depind de sprijinul logistic și aerian american pentru a menține presiunea asupra celulelor teroriste rămase.