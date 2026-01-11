Reprezentanții AEI atrag atenția că utilizarea aragazului ca sursă de căldură, aleasă adesea din motive economice, reprezintă o amenințare directă la adresa vieții, deoarece arderea gazului în spații închise generează acumulări mortale de monoxid de carbon.

Utilizarea aragazului ca sursă de încălzire în contextul gerului și al avariilor termice reprezintă un pericol mortal, avertizează experții Asociației Energia Inteligentă (AEI). Arderea gazelor naturale în spații închise nu doar că epuizează rapid oxigenul, dar eliberează monoxid de carbon, un gaz incolor și inodor care poate ucide chiar și în concentrații reduse. Dumitru Chisăliță, președintele AEI și expert în domeniu, explică faptul că acest „ucigaș tăcut” se leagă de hemoglobină de 250 de ori mai puternic decât oxigenul, blocând oxigenarea organelor vitale și provocând decesul prin asfixiere mult înainte ca aerul din încăpere să fie complet consumat. Într-o bucătărie mică, de aproximativ 7 metri cubi, folosirea tuturor ochiurilor de aragaz cu geamurile închise poate duce la moartea unei persoane sănătoase în mai puțin de 40 de minute.

Simptomele intoxicației pot fi înșelătoare, manifestându-se inițial prin dureri de cap, stări de greață, oboseală sau confuzie, care sunt adesea confundate cu o stare gripală. Totuși, expunerea prelungită poate cauza tulburări severe la nivelul inimii și al creierului, reacțiile fiind diferite de la o persoană la alta. Gravitatea situației este confirmată și de datele statistice, care plasează Europa de Est pe primul loc în topul deceselor cauzate de monoxidul de carbon, cu o rată de mortalitate de 26 de ori mai mare decât în Europa de Vest. Această discrepanță este alimentată de lipsa investițiilor în sisteme sigure și de vulnerabilitatea economică a cetățenilor care aleg metode de încălzire improvizate pentru a reduce costurile de întreținere.

Pentru a preveni astfel de tragedii, specialiștii recomandă aerisirea constantă a locuințelor, verificarea periodică a instalațiilor de gaz și, mai ales, instalarea detectoarelor de monoxid de carbon, singurele dispozitive capabile să semnaleze prezența gazului invizibil. De asemenea, educarea tuturor membrilor familiei pentru recunoașterea timpurie a simptomelor este crucială, iar la primele semne de amețeală sau dureri de cap nejustificate, cetățenii trebuie să evacueze imediat locuința și să apeleze numărul de urgență 112.