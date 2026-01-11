Executivul susține însă că schimbarea nu a fost opțională, ci necesară pentru a respecta observațiile Comisiei Europene și pentru a valida un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

De ce nu mai este suficientă eticheta „hibrid”

Guvernul explică faptul că vechiul sistem – în care mașinile hibrid beneficiau automat de reduceri sau scutiri – nu mai este considerat relevant la nivel european. Bruxelles-ul a transmis că simpla încadrare la categoria „hibrid” nu garantează emisii reduse, iar diferențierea trebuie făcută în funcție de nivelul real de CO₂.

Cu alte cuvinte, nu toate hibridele sunt „eco”, iar unele modele depășesc cu mult pragurile considerate acceptabile.

Ce se schimbă concret

Executivul spune că baza de calcul continuă să fie capacitatea cilindrică, împărțită în fracțiuni de 200 cm³. Diferența apare în valorile aplicate fiecărei fracțiuni, care sunt acum ajustate în funcție de norma de poluare Euro și de emisiile reale.

Astfel:

vehiculele cu norme Euro vechi plătesc mai mult

cele cu standarde recente au creșteri moderate

hibridele sunt taxate în funcție de emisiile sub sau peste 50 g/km CO₂, prag cerut de Comisia Europeană

Guvernul susține că această abordare „transmite un semnal economic coerent” și încurajează achiziția de vehicule cu emisii reale reduse, nu doar cu etichete comerciale atractive.

Exemple

Hibrid 2.499 cm³: de la 76,3 lei → la 953,36 lei/an

Creșterea, cauzată de eliminarea scutirilor și aplicarea noilor valori pe fracțiuni de 200 cm³, potrivit informat.ro.

Hibrid nou (peste 2.0 litri) → impozit mai mare decât la o mașină veche de 20 de ani

Unele hibride moderne ajung să plătească aproape 1.000 lei/an, în timp ce o mașină veche, non-hibrid, poate plăti mult mai puțin, potrivit profit.ro.

Pe rețelele de socializare, mulți proprietari de autoturisme hibrid spun că se simt păcăliți. Au cumpărat astfel de mașini mizând pe taxe mici și pe avantajele promise de stat, iar acum se trezesc cu impozite chiar mai mari decât la unele modele clasice.