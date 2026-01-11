Cel puţin 420 de protestatari au fost ucişi în timpul demonstraţiilor din ultimele 15 zile în Iran, inclusiv opt copii, potrivit unei statistici detaliate furnizate CNN de Skylar Thompson, director adjunct al Human Rights Activists in Iran (cunoscută şi sub numele de HRA), scrie news.ro.

Preşedintele SUA, Donald Trump, analizează o serie de potenţiale opţiuni militare în Iran, în urma protestelor sângeroase din această ţară, au declarat doi oficiali americani pentru CNN, în contextul în care preşedintele ia în considerare punerea în aplicare a recentelor ameninţări de a ataca ţara în cazul în care forţele armate iraniene vor folosi forţa letală împotriva poporului iranian.

Aceasta reprezintă o creştere dramatică faţă de numărul anterior de 162 de victime comunicat duminică.

CNN nu poate verifica în mod independent numărul victimelor comunicat de HRANA.