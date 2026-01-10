Nicușor Dan, „muțenie” totală după gafa care a pus România într-o lumină proastă!

Nicușor nu a fost salutat de piloții elvețieni. Foto/FB/ND
Nicușor Dan, „muțenie” totală după gafa care a pus România într-o lumină proastă! În timp ce autoritățile elvețiene spulberă orice urmă de dubiu și confirmă caracterul de rutină al misiunii de escortă, președintele refuză să își asume eroarea de comunicare. Tăcerea acestuia vine într-un moment în care explicațiile sunt cerute cu insistență de spațiul public.

Nicușor Dan trece la contraatac după gafa diplomatică. După ce a acuzat presa de dezinformare în cazul aeronavei Spartan, președintele vizează controlul total al informației. Surse de la Cotroceni confirmă planul pentru un nou departament anti-dezinformare, condus personal de acesta, ca răspuns la recentele controverse mediatice.

Președintele Nicușor Dan nu a oferit nicio precizare suplimentară după ce reprezentanții armatei elvețiene au venit cu clarificări în cazul avionului Spartan. Într-un răspuns oficial pentru Realitatea Plus, autoritățile de la Berna au precizat clar că interceptarea aeronavei românești de către cele două aparate de zbor militare elvețiene a fost, în realitate, o misiune de rutină.

Mai mult, angajații turnului de control al traficului aerian civil au profitat de acest exercițiu standard pentru a transmite mulțumiri țării noastre pentru ajutorul oferit în timpul incendiului de la Crans-Montana.

 

Deși Administrația Prezidențială a fost solicitată să ofere explicații, aceasta a evitat un răspuns oficial. Situația este cu atât mai controversată cu cât, inițial, președintele a acuzat jurnaliștii de dezinformare în momentul în care aceștia au publicat poziția oficială a Elveției.

 

Potrivit unor surse, Nicușor Dan ar intenționa acum să înființeze și să coordoneze personal un departament specializat împotriva dezinformării, care să funcționeze chiar la Palatul Cotroceni.