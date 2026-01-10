Nicușor Dan trece la contraatac după gafa diplomatică. După ce a acuzat presa de dezinformare în cazul aeronavei Spartan, președintele vizează controlul total al informației. Surse de la Cotroceni confirmă planul pentru un nou departament anti-dezinformare, condus personal de acesta, ca răspuns la recentele controverse mediatice.

Președintele Nicușor Dan nu a oferit nicio precizare suplimentară după ce reprezentanții armatei elvețiene au venit cu clarificări în cazul avionului Spartan. Într-un răspuns oficial pentru Realitatea Plus, autoritățile de la Berna au precizat clar că interceptarea aeronavei românești de către cele două aparate de zbor militare elvețiene a fost, în realitate, o misiune de rutină.

Mai mult, angajații turnului de control al traficului aerian civil au profitat de acest exercițiu standard pentru a transmite mulțumiri țării noastre pentru ajutorul oferit în timpul incendiului de la Crans-Montana.

Deși Administrația Prezidențială a fost solicitată să ofere explicații, aceasta a evitat un răspuns oficial. Situația este cu atât mai controversată cu cât, inițial, președintele a acuzat jurnaliștii de dezinformare în momentul în care aceștia au publicat poziția oficială a Elveției.

Potrivit unor surse, Nicușor Dan ar intenționa acum să înființeze și să coordoneze personal un departament specializat împotriva dezinformării, care să funcționeze chiar la Palatul Cotroceni.