Circulația pe drumurile naționale, expres, europene și pe autostrăzile din România implică, în 2026, achitarea obligatorie a taxei de drum. În luna ianuarie, tarifele sunt calculate la un curs BNR ce depășește pragul de 5 lei pentru un euro, influențând direct costul final în lei pe care șoferii îl achită la punctele de vânzare.

Cât costă rovinieta în 2026 pentru autoturisme (Categoria A)

Pentru posesorii de autoturisme, prețurile pornesc de la câțiva lei și ajung la peste 250 de lei pentru un abonament anual:

1 zi: 3,5 euro (aprox. 17,84 lei)

10 zile: 6 euro (30,58 lei)

30 de zile: 9,5 euro (48,41 lei)

60 de zile: 15 euro (76,44 lei)

12 luni: 50 euro (aprox. 255 lei)

Tarife pentru transportul de marfă și persoane

Vehiculele comerciale și cele destinate transportului de persoane au grile de tarifare specifice:

Vehicule de marfă (< 3,5t): Prețurile variază între 10 euro (1 zi) și 114 euro (anual).

Microbuze (9-23 locuri): Taxa pornește de la 7,5 euro/zi și ajunge la 380 euro pe an.

Autocare (> 23 locuri): Costul anual este semnificativ, ajungând la 665 euro.

Camioane grele (> 12t, min. 4 axe): Aceasta este cea mai scumpă categorie, cu un tarif zilnic de 28,5 euro și unul anual de 1.425 euro (peste 7.200 lei).

Unde și cum se achită taxa de drum

Procesul de achiziție este simplu și digitalizat. Rovinieta poate fi cumpărată:

Online: Pe site-ul oficial al CNAIR (www.cnadnr.ro). Fizic: În majoritatea benzinăriilor din țară sau prin terminale self-pay din centre comerciale.

Atenție la datele introduse! Trebuie să furnizați corect numărul de înmatriculare, țara de origine și categoria vehiculului. Orice eroare în numărul de înmatriculare anulează valabilitatea taxei, ducând la amendă.

Sfat util: Dacă ați fost surprins de camere fără rovinietă, dar achitați taxa în cursul aceleiași zile (până la ora 23:59), veți evita sancțiunea.

Amenzi usturătoare în 2026

Controlul se realizează automat prin rețeaua de camere fixe a CNAIR. Dacă circulați fără o taxă valabilă, riscați următoarele sancțiuni: