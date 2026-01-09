Premiul va fi acordat lui Chivu înaintea meciului dintre Inter și Napoli, programat duminică, de la ora 21:45, pe stadionul „Giuseppe Meazza” din Milano.

Potrivit ligii italiene, la stabilirea clasamentului s-au luat în calcul rezultatele din etapele 14, 15 și 17 ale campionatului.

Sub comanda lui Chivu, Inter a bifat trei victorii din tot atâtea meciuri în decembrie: 4-0 cu Como, 2-1 cu Genoa și 1-0 cu Atalanta, rezultate care au consolidat poziția de lider a echipei în Serie A.

„Cristian Chivu și-a ghidat băieții cu curaj, carismă și sens de apartenență. Ca antrenor, Chivu s-a prezentat pe banca echipei Inter fără temeri, cerând băieților săi să construiască în viteză și să realizeze cât mai multe recuperări ofensive, conjugând propriile idei tactice cu punctele forte ale unei echipe care a reușit să ajunge în finala Ligii Campionilor de două ori în ultimii trei ani.

Cele trei victorii din tot atâtea meciuri din luna decembrie au adus-o pe Inter pe primul loc în clasament, într-o competiție care continuă să țină cu sufletul la gură toți suporterii, după răsturnări de situație și schimbări pe verticală”, a declarat Luigi De Siervo, administratorul delegat al Lega Serie A.

Pentru Cristian Chivu, acest premiu marchează o etapă importantă în evoluția sa ca antrenor, la conducerea uneia dintre cele mai istorice formații din fotbalul italian.