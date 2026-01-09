Maria Vorontsova, medic de profesie, a fost desemnată director al Institutului de Cercetare Medicală și Educație din cadrul Universității de Stat Lomonosov din Moscova, instituție care coordonează inclusiv un centru specializat în Medicină Regenerativă.

Numirea a fost făcută publică la începutul lunii ianuarie, printr-un anunț oficial al Facultății de Medicină Fundamentală, unde Vorontsova activa anterior ca director adjunct. Institutul este una dintre cele mai noi structuri academice din Rusia, fiind înființat în noiembrie 2023 și concentrându-se pe cercetare medicală avansată, educație și aplicații clinice moderne.

Un institut strategic pentru cercetarea medicală

Structura condusă acum de fiica liderului de la Kremlin reunește Facultatea de Medicină Fundamentală, o clinică universitară cu aproximativ 300 de paturi și un Centru de Medicină Regenerativă dotat cu facilități de cercetare și producție. Conform datelor oficiale, instituția are în componență sute de medici și cercetători, numeroase laboratoare și departamente științifice, precum și câteva sute de studenți și rezidenți.

Institutul este considerat unul dintre pilonii strategici ai cercetării biomedicale rusești, mai ales în domenii sensibile precum regenerarea celulară, ingineria genetică și terapiile inovatoare.

Parcursul profesional al Mariei Vorontsova

Maria Vorontsova s-a născut în 1985 și și-a petrecut o parte din copilărie în Germania, la Dresda, înainte ca familia să revină în Rusia. A absolvit Medicina la Universitatea de Stat din Moscova, specializându-se în endocrinologie, iar în 2017 și-a susținut doctoratul. De-a lungul carierei, a activat ca cercetător principal într-un institut național de endocrinologie și a ocupat funcții academice de conducere în cadrul universității.

Presa rusă o prezintă oficial drept endocrinolog pediatru și cadru universitar, însă mai multe investigații jurnalistice occidentale au susținut că aceasta ar fi avut un rol de consilier informal al președintelui rus pe teme de inginerie genetică și biotehnologie.

Controverse și acuzații legate de venituri și afaceri

În ultimii ani, numele Mariei Vorontsova a apărut și în investigații privind averea familiei prezidențiale. Potrivit unor anchete publicate de echipa opozantului Alexei Navalnîi, aceasta ar fi obținut venituri considerabile prin intermediul unei companii din domeniul tehnologiilor medicale, în ciuda unui număr foarte redus de angajați. De asemenea, ar deține, prin intermediul actualului soț, o proprietate de lux în centrul Moscovei, evaluată la câteva milioane de dolari.

Putin și fascinația pentru longevitate

Numirea Mariei Vorontsova vine pe fondul interesului tot mai vizibil al lui Vladimir Putin pentru cercetarea longevității. În septembrie 2025, liderul rus a fost surprins într-o conversație informală cu președintele Chinei, Xi Jinping, discutând despre transplanturi de organe, biotehnologie și posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani.

Dialogul, captat accidental de un microfon deschis în timpul paradei militare de la Beijing, a fost difuzat pe larg de televiziunile de stat chineze și de agenții internaționale de presă. Momentul a stârnit reacții puternice, atât din cauza subiectului abordat, cât și a implicațiilor etice și politice ale unei astfel de direcții de cercetare.

Pentru criticii Kremlinului, această numire ridică semne de întrebare legate de nepotism și utilizarea resurselor statului în scopuri personale sau ideologice. Pentru susținători, însă, este un semnal că Rusia investește masiv în cercetare biomedicală de ultimă generație.

Cert este că, odată cu această mutare, legătura dintre ambițiile politice, știința de vârf și visul longevității devine tot mai evidentă în jurul liderului de la Kremlin.