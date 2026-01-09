Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat vineri seara, că a fost complet omis din procesul decizional privind susținerea acordului UE-Mercosur. Acesta a afirmat că, în ultimele două săptămâni, nu a fost contactat în calitate de ministru de resort, deși acordul are un impact major asupra sectorului pe care îl gestionează.

Barbu a subliniat că o astfel de hotărâre strategică ar fi trebuit asumată de toate cele patru partide din coaliția de guvernare, precizând că, în timp ce Ministerul Economiei gestionează latura comercială, iar Ministerul Afacerilor Externe (MAE) asigură reprezentarea la nivelul Comisiei Europene, el a solicitat oficial să vadă memorandumul aprobat de premier și președinte care a stat la baza acestui vot.

Aprobarea acordului, survenită după 25 de ani de negocieri, a declanșat un val de reacții contradictorii pe scena politică și economică din România.

PSD a lansat acuzații dure la adresa MAE, susținând că mandatul oferit reprezentantului României la COREPER reprezintă o „trădare a intereselor fermierilor români” din cauza absenței unor clauze de protecție clare împotriva importurilor masive din America Latină.

Această poziție a fost susținută și de analistul Petrișor Peiu, care a descris votul drept o „lovitură devastatoare” pentru agricultura națională.

În contrast, susținătorii acordului evidențiază oportunitățile economice pe care acesta le deschide. Unii reprezentanți ai Parlamentului European consideră că România poate profita semnificativ de pe urma marilor acorduri internaționale.

De asemenea, președintele Nicușor Dan a apărat votul României, explicând că susținerea pentru blocul Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) a venit după negocieri care au inclus elemente suplimentare de protecție pentru producătorii locali.

Conform acestuia, documentul final oferă garanții necesare sectorului agricol, deschizând în același timp noi piețe de desfacere pentru produsele europene.