Portofoliul monitorizat de Ministerul Finanțelor cuprinde 195 de proiecte de investiții publice, a căror valoare totală se ridică la 457,7 miliarde de lei. Aceste inițiative au fost ierarhizate riguros, pe baza unor punctaje obținute în urma evaluării indicatorilor tehnico-economici de către ordonatorii principali de credite.

În cadrul acestui plan masiv, autostrăzile rămân coloana vertebrală a investițiilor statului. Trei proiecte strategice domină lista priorităților pentru anul 2026: Autostrada A7 (Ploiești – Pașcani), vitală pentru legătura cu regiunea Moldovei, Autostrada A1 pe tronsonul Sibiu – Pitești, esențială pentru finalizarea primei traversări montane de mare viteză, și Autostrada A8 (Târgu Mureș – Iași – Ungheni), menită să conecteze estul țării la rețelele europene. Prin aceste lucrări, autoritățile urmăresc reducerea decalajelor economice regionale și fluidizarea traficului pe axele principale.

Modernizarea infrastructurii feroviare ocupă, de asemenea, un loc central pe agenda bugetară. Eforturile se concentrează pe două proiecte majore: modernizarea liniei Caransebeș – Timișoara – Arad și reabilitarea tronsonului Brașov – Sighișoara. Obiectivele principale sunt creșterea vitezei de circulație a trenurilor și îmbunătățirea siguranței, măsuri considerate urgente pentru ca transportul feroviar românesc să devină o alternativă competitivă și să recupereze decalajele tehnologice acumulate în ultimele decenii.