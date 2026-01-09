Uniunea Europeană a obținut joi sprijinul majorității calificate a statelor membre pentru semnarea acordului comercial cu țările Mercosur, în ciuda opoziției exprimate de mai multe guverne, au declarat pentru presă patru diplomați europeni, conform POLITICO.

România a votat „pentru”, dar Ministrul Agriculturii cere garanții suplimentare

România și-a exprimat votul „pentru”, deși ministrul Agriculturii a solicitat garanții suplimentare pentru protejarea fermierilor.

Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria s-au opus adoptării, în timp ce Belgia s-a abținut. Potrivit surselor diplomatice, statele membre mai au termen până vineri, la ora 17:00, pentru a formula eventuale obiecții.

Acordul include măsuri suplimentare de protecție pentru piețele agricole europene, care s-ar activa automat în cazul unei creșteri semnificative a importurilor de produse din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay — țările membre ale blocului latino-american Mercosur.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să efectueze săptămâna viitoare o vizită în Paraguay, unde este programată semnarea oficială a tratatului comercial.

Pactul trebuie însă aprobat de Parlamentul European înainte de a putea intra în vigoare.

Nu toate statele UE sunt de acord: Macron respinge acordul comercial dintre UE și Mercosur

Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur este pe cale să fie aprobat cu majoritatea necesară, însă unele state membre importante refuză să îl susțină.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat joi seară că țara sa nu va sprijini tratatul, subliniind că forțele politice franceze sunt „unanime” în opoziția lor, conform Deutsche Welle.

„Franța este favorabilă comerțului internațional, însă acordul UE–Mercosur este un acord dintr-o altă epocă, negociat prea mult timp pe baze care sunt acum depășite”, a scris Macron pe platforma X.

La France a décidé de voter contre la signature de l’accord entre l’Union européenne et les pays du Mercosur. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2026

Acordul, care ar urma să creeze unul dintre cele mai mari blocuri economice de liber schimb din lume, trebuia inițial semnat în decembrie, în Brazilia. Totuși, opoziția venită din partea unor state precum Italia, Franța și Polonia a dus la amânarea momentului.

Ce înseamnă acordul dintre UE și Mercosur

Dacă va fi ratificat, tratatul ar elimina taxele de import pentru peste 90% dintre produse, consolidând legăturile comerciale dintre UE și țările Mercosur – Brazilia, Paraguay, Argentina și Uruguay.

Bruxellesul estimează că firmele europene ar economisi anual miliarde de euro din taxe vamale, iar exporturile de autovehicule, utilaje, vinuri și băuturi spirtoase către America Latină ar fi stimulate.

„Este cel mai amplu acord de liber schimb pe care l-am negociat vreodată”, a declarat miercuri comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, după ultimele discuții tehnice.

La rândul său, președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, sublinia în decembrie că acest acord ar transmite „un mesaj important în apărarea multilateralismului” și ar consolida poziția strategică a celor două regiuni într-un context economic global tot mai competitiv.