Statele Unite au confiscat petrolierul Olina, nava fiind interceptată vineri în apropiere de Trinidad într-o operațiune nocturnă desfășurată de Paza de Coastă și Forța Operativă Comună Southern Spear.

Aceasta reprezintă a cincea interdicție de acest tip din ultimele săptămâni, marcând o intensificare a acțiunilor americane împotriva flotei clandestine. Potrivit agenției de știri Reuters, care citează surse din industria transportului maritim, nava părăsise Venezuela săptămâna trecută „încărcată complet cu petrol” și se întorsese în regiune în momentul capturării.

Investigațiile relevă că petrolierul Olina încerca să eludeze monitorizarea internațională, arborând în mod fals pavilionul Timorului de Est, conform bazei de date Equasis.

Expertiza companiei britanice de risc maritim Vanguard confirmă că sistemul de urmărire al navei fusese dezactivat timp de 52 de zile, fiind detectat ultima dată în zona economică exclusivă a Venezuelei, la nord-est de Curaçao. Această navă fusese deja sancționată de Washington în ianuarie anul trecut sub numele anterior, Minerva M, fiind identificată ca parte din „flota din umbră” utilizată pentru transporturi ilegale.

Contextul acestei confiscări este strâns legat de evenimentele politice recente, nava făcând parte dintr-o flotilă care a părăsit Venezuela la scurt timp după ce SUA l-au confiscat pe fostul președinte Nicolás Maduro, pe 3 ianuarie.

În plan diplomatic, Moscova a intervenit în urma incidentului, afirmând că autoritățile americane au eliberat doi membri ai echipajului de cetățenie rusă la cererea expresă a Rusiei.

Incidentul subliniază tensiunile actuale legate de flota fantomă venezueleană, despre care analiștii avertizează că ar putea inunda piața europeană cu transporturi clandestine în cazul în care strategiile americane în regiune vor avea succes.