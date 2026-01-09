„Vom începe acum să lovim pe uscat în ceea ce privește cartelurile. Cartelurile conduc Mexicul”, a afirmat Trump, sugerând o schimbare radicală de strategie după luni de operațiuni navale împotriva navelor suspectate de transport de droguri.

SUA se pregătesc să atace cartelurile din Mexic

O intervenție militară americană în Mexic, fără acordul autorităților de la Ciudad de México, ar încălca dreptul internațional și ar reprezenta un gest fără precedent împotriva unui aliat și partener comercial major al SUA. Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a respins deja categoric orice prezență militară americană pe sol mexican și a propus reforme constituționale pentru a întări protecția împotriva operațiunilor externe neautorizate, potrivit Euronews.

Anunțul lui Trump vine la scurt timp după capturarea lui Nicolás Maduro în Venezuela, într-o operațiune condusă de forțele Delta. Fostul lider venezuelean se confruntă acum cu acuzații de trafic de droguri în Statele Unite.

Donald Trump și lupta liderului împotriva traficanților de droguri

În ultimele luni, operațiunile navale americane au vizat nave suspectate de transport de cocaină și fentanyl, iar peste 100 de persoane au murit în astfel de acțiuni din septembrie 2025. Trump a descris fentanylul drept „armă de distrugere în masă” și a acuzat cartelurile mexicane că produc majoritatea cantității care ajunge în SUA, folosind precursori chimici importați din China.

Cele mai puternice două carteluri din Mexic, Sinaloa și Jalisco New Generation, controlează teritorii vaste și sunt implicate într-un conflict violent care a provocat peste 30.000 de decese în 2025. În februarie 2025, Trump a desemnat șase carteluri mexicane drept organizații teroriste străine, decizie criticată dur de Mexic ca fiind o amenințare la adresa suveranității naționale. Deocamdată, nu este clar dacă președintele va solicita aprobarea Congresului pentru eventualele lovituri terestre, deși Constituția SUA prevede că legislativul este cel care are autoritatea de a declara război.