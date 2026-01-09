Incidentul a avut loc pe fondul unor tensiuni politice puternice, în ziua în care legislativul fusese convocat pentru a vota o moțiune privind renumărarea voturilor din alegerile generale. Potrivit presei internaționale, López acorda un interviu când dispozitivul a lovit-o în spate și în zona gâtului.

Atentat în timpul unui interviu în America Centrală

A fost ajutată imediat de persoane aflate în clădire și se află într-o stare stabilă, deși a suferit mai multe leziuni, inclusiv la nivelul urechii. Atacul s-a produs în ciuda prezenței masive a forțelor de poliție și militare, după ce cu câteva minute înainte izbucniseră tulburări la etajele inferioare ale Congresului.

BREAKING:



A terrorist attack occurred near the National Congress building in Honduras.



Reports indicate that terrorists threw a bomb at the Vice President of the National Congress, Gladys Aurora López, seriously injuring her and causing multiple fractures.



🇭🇳

Președintele legislativului, Luis Redondo, a condamnat ferm incidentul și a anunțat declanșarea unei anchete. El a cerut verificarea camerelor de supraveghere și a înregistrărilor sistemului 911 pentru identificarea persoanei care ar fi aruncat dispozitivul exploziv din zona publică din fața clădirii. „Niciun act de violență nu va fi tolerat în Congresul Național sau împotriva vreunui membru al puterii legislative”, a transmis Redondo.

O deputată a fost rănită

Reacțiile politice au escaladat rapid. Tomás Zambrano, liderul blocului parlamentar al Partidului Național, i-a acuzat direct pe Redondo și pe fostul președinte Manuel „Mel” Zelaya că ar fi responsabili moral pentru atac. El susține că deputații opoziției erau în fața presei când „au fost aruncate bombe și mortiere” în direcția lor, scrie Msn.com.

Zambrano afirmă că violențele împotriva opoziției durează de patru ani și cere armatei și poliției să își îndeplinească obligația constituțională de a proteja Congresul. Incidentul are loc într-unul dintre cele mai tensionate momente politice din Honduras, iar liderii opoziției insistă ca atacul să fie investigat rapid și să nu rămână nepedepsit.