Persoanele cu dizabilități nu au bani să-și plătească dările

„Am venit să ma interesez de impozit și ca să pot să plătesc... 5 lei 10 lei pe lună. Eu am probleme cu piciorul. Am handicap... nu-mi ajung banii. Am 80 de lei pentru handicap de gradul III. Mă deplasez cu căruciorul ăsta.”, zic oamenii.

„Vreau să plătesc ce rămâne din toate cheltuielile, 5 lei 10 lei pe lună... nu că nu vreau să plătesc plătesc, dar asta e posibilitatea mea.”, a completat un alt român.

„Nu am scutiri la nimic, nici la parcare... la mașină nimic. Nicio scutire nu am.”, spun cetățenii revoltați.