Potrivit anchetatorilor, șoferul ar fi lovit victima, după care ar fi continuat deplasarea pe o distanță de aproximativ un kilometru, timp în care trupul bărbatului a rămas agățat sub autoturism. Momentul în care conducătorul auto a realizat ce s-a întâmplat a fost surprins de o cameră de supraveghere amplasată în apropierea unei benzinării.

Imagini surprinse de camerele de supraveghere

În înregistrări se observă cum șoferul oprește mașina, verifică partea inferioară a autoturismului și îndepărtează trupul victimei. Vizibil șocat, acesta își duce mâinile la cap, apoi urcă în mașină și pleacă de la fața locului.

La scurt timp după incident, un trecător a alertat autoritățile printr-un apel la 112, anunțând că a descoperit o persoană decedată pe marginea drumului. Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit rapid că este vorba despre un accident rutier mortal, iar autorul a părăsit zona fără a anunța autoritățile.

Identificarea suspectului

Cu ajutorul imaginilor video și al camerelor de supraveghere din zonă, inclusiv de la o stație de alimentare cu carburant, anchetatorii au reușit să identifice numărul de înmatriculare al autoturismului implicat. În mai puțin de două ore, suspectul a fost localizat la domiciliul său, în aceeași comună, în timp ce mașina a fost găsită ulterior în municipiul Cluj-Napoca.

În fața anchetatorilor, bărbatul ar fi declarat că nu și-a dat seama inițial că a lovit o persoană, susținând că ar fi crezut că a trecut peste un obiect aflat pe carosabil.

Victima se întorcea acasă

Localnicii spun că bărbatul decedat participase în acea zi la un priveghi și se îndrepta spre locuința sa. Acesta era pensionar și avea doi copii.

Șoferul este cercetat pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului, fapte pentru care riscă o pedeapsă privativă de libertate. Ancheta este în desfășurare, iar medicii legiști urmează să stabilească, prin expertiză, cauzele exacte ale decesului și dacă victima a fost lovită inițial sau ulterior târâtă pe carosabil.