El a anunțat lansarea unei platforme prin care opoziția internă să își coordoneze acțiunile împotriva dictaturii și s-a oferit să conducă tranziția către un Iran „liber și democratic”.

Reza Pahlavi a lansat recent un apel la proteste masive în toată țara împotriva regimului islamic condus de ayatolahul Ali Khamenei, cerând populației să se ridice împotriva regimului. El afirmă că Republica Islamică se prăbușește și îndeamnă populația la revoltă, subliniind că sfârșitul regimului islamic ar fi benefic pentru Iran și pentru întreaga regiune.

Mr. President, this is an urgent and immediate call for your attention, support, and action. Last night you saw the millions of brave Iranians in the streets facing down live bullets. Today, they are facing not just bullets but a total communications blackout. No Internet. No… — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 9, 2026

Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, a lansat un apel prin intermediul platformei X, denunțând violența extremă cu care autoritățile islamice răspund valului de proteste ce a cuprins țara. Pahlavi a descris determinarea milioanelor de iranieni care au înfruntat gloanțele pe străzi, subliniind că regimul liderului suprem Ali Khamenei a recurs acum la o metodă de control total: izolarea comunicațiilor prin oprirea internetului și a liniilor telefonice fixe. Conform prințului, această „pană de curent informațional” este menită să mascheze o represiune brutală împotriva tinerilor demonstranți.

În mesajul său, Reza Pahlavi a invocat și avertismentele lansate recent de Casa Albă, adresându-se direct președintelui Donald Trump. „Ai dovedit că ești un om al păcii și al cuvântului. Te rog să fii pregătit să intervii pentru a ajuta poporul Iranului”, a scris acesta, subliniind că amenințările SUA au reușit până acum să tempereze parțial acțiunile violente ale forțelor de securitate. Apelul vine în contextul în care Trump a avertizat anterior că Statele Unite vor răspunde „foarte dur” dacă regimul de la Teheran va începe să ucidă manifestanții, așa cum s-a întâmplat în timpul mișcărilor de stradă din trecut.

Contextul și cauzele revoltei

Protestele, care au izbucnit la sfârșitul lunii decembrie, s-au propagat cu o viteză uluitoare în peste 300 de localități de pe teritoriul Iranului. Deși scânteia inițială a fost reprezentată de colapsul monedei naționale și de scumpirea accelerată a traiului de zi cu zi, nemulțumirile s-au transformat rapid într-o critică sistemică la adresa regimului clerical. Răspunsul autorităților a fost unul pe măsură, forțele de securitate utilizând gaze lacrimogene și muniție de război pentru a încerca să înăbușe manifestațiile care amenință stabilitatea regimului.