„Venezuela eliberează un număr mare de prizonieri politici ca semn al dorinței de pace. Este un gest foarte important și inteligent. SUA și Venezuela colaborează bine, în special în ceea ce privește reconstrucția infrastructurii lor petroliere și de gaze – într-o formă mult mai mare, mai bună și mai modernă”, a scris Trump.

Acesta a adăugat că, din cauza acestei cooperări, „al doilea val de atacuri, care părea necesar, nu va mai avea loc”, însă „toate navele americane vor rămâne în poziție, din motive de siguranță și securitate”.

Trump a mai anunțat că se va întâlni vineri la Casa Albă cu reprezentanți ai marilor companii petroliere americane, afirmând că „cel puțin 100 de miliarde de dolari” urmează să fie investiți în Venezuela prin intermediul acestor companii.

Declarațiile sale vin după ce, săptămâna trecută, președintele american a ordonat unilateral un atac asupra Venezuelei, în urma căruia forțele SUA l-au capturat pe liderul venezuelean Nicolás Maduro.

Într-o altă postare, făcută miercuri, Trump afirmase că Venezuela „va cumpăra exclusiv produse fabricate în SUA”, în baza noului acord energetic dintre cele două state.

Potrivit acestuia, acordul ar include achiziții de produse agricole, medicamente, echipamente medicale și investiții pentru modernizarea rețelei electrice și a facilităților energetice din Venezuela.

„Venezuela se angajează să facă afaceri cu Statele Unite ca partener principal – o alegere înțeleaptă și un lucru foarte bun atât pentru poporul venezuelean, cât și pentru cel american”, a mai scris Trump.