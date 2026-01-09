Președintele României a venit cu o reacție extrem de rapidă, asta în contextul în care nici până astăzi acesta nu a venit cu un raport al anulării alegerilor, deși a trecut mai mult de un an. "Acest gest a reprezentat un semn de recunoștință pentru sprijinul acordat de statul român în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana", a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

„Puteți asculta înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei românești. Acest gest a reprezentat un semn de recunoștință pentru sprijinul acordat de statul român în transportul

Pe de altă parte, jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a cerut o reacție oficială din partea Armatei Elvețiene, iar explicația a fost că misiunea de însoțire reprezintă o procedură de rutină.