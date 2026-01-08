Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri seară, pe Facebook, că aeronava C‑27J Spartan cu care se întorcea în țară ar fi fost escortată de două avioane F‑18 elvețiene „ca gest de apreciere” pentru sprijinul României în transportarea victimelor incendiului din Crans‑Montana. Mesajul a fost amplu preluat în presă și în mediul online, fiind prezentat drept un semn de respect al Elveției față de România.

Informația a fost însă contrazisă oficial de Armata Elveției. Într-un răspuns transmis jurnalistului Patrick André de Hillerin, purtătorul de cuvânt Mathias Volken a precizat că zborul a făcut parte dintr-o „live mission”, o verificare de rutină a aeronavelor străine care tranzitează spațiul aerian elvețian pe baza unei aprobări diplomatice. Astfel de misiuni sunt efectuate de aproximativ 200 de ori pe an, fără caracter special sau ceremonial.

Potrivit explicațiilor oficiale, avioanele F/A‑18 au verificat tipul aeronavei, înmatricularea și ruta, după care și‑au continuat misiunea, conform procedurilor standard de poliție aeriană.

Prin urmare, escorta nu a reprezentat un gest de apreciere, ci o operațiune obișnuită, aplicată tuturor aeronavelor aflate în aceeași situație.