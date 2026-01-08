Potrivit comunicatului, președintele Trump „acționează ferm pentru a preveni transformarea emisferei vestice într-un refugiu pentru traficanții de droguri, agenții iranieni și regimurile ostile care amenință securitatea națională a Statelor Unite”.

Mesajul continuă cu o formulare categorică, menită să transmită determinarea administrației americane: „Perioada slăbiciunii a luat sfârșit. Vom folosi toate instrumentele disponibile pentru a elimina aceste amenințări din vecinătatea noastră.”

Declarația se înscrie în linia pozițiilor ferme adoptate de Washington în ultimele luni, în contextul intensificării tensiunilor geopolitice și al preocupărilor legate de securitatea regională. Ambasada SUA nu a oferit detalii suplimentare privind eventuale măsuri concrete, însă mesajul sugerează o consolidare a politicilor de descurajare și control în zona Americilor.