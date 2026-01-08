De ce a fost ucis tânărul de 25 de ani?

Trupul neînsuflețit al tânărului a fost descoperit abia după aproximativ 12 ore, pe un câmp, de un fotograf aflat întâmplător în zonă, care încerca să surprindă imagini cu păsări sălbatice. Descoperirea a declanșat imediat o amplă anchetă a autorităților italiene, conform presei străine.

Sergiu lucra ca barman și se afla la serviciu în ziua în care a fost ucis. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, acesta ar fi primit un apel telefonic, moment în care ar fi ieșit din bar și s-ar fi urcat într-un autoturism. Nu este clar câte persoane se aflau în mașină. Vehiculul ar fi ajuns ulterior într-o zonă izolată, unde anchetatorii cred că tânărul a fost executat.

Rezultatele necropsiei au arătat că Sergiu nu prezenta urme de agresiune fizică, în afara rănii provocate de glonț, care l-a lovit în zona tâmplei. De asemenea, autoritățile nu au indicii că trupul său ar fi fost mutat sau târât până în locul unde a fost găsit.

La momentul descoperirii, tânărul avea asupra sa actele de identitate, două telefoane mobile și purta uniforma de muncă. Conform presei italiene, Sergiu nu era cunoscut ca având probleme grave cu drogurile, deși ar fi consumat ocazional substanțe interzise.

Agent de poliție, arestat în legătură cu crima

Ancheta a luat o turnură dramatică în dimineața zilei de astăzi, când autoritățile italiene au reținut un polițist în vârstă de 35 de ani, suspectat că ar fi autorul crimei. Bărbatul a fost găsit într-o clădire abandonată, situată la mică distanță de locul unde a fost descoperit cadavrul.

Agentul, originar din Veneția, ar fi încercat să părăsească Italia la câteva zile după crimă, intenționând să ajungă în Spania. Tentativa de fugă ar fi eșuat din cauza unor probleme tehnice la autoturism, motiv pentru care acesta și-ar fi contactat tatăl, cerând bani. În urma acestor indicii, anchetatorii au reușit să îl localizeze și să îl aresteze.

Cazul continuă să fie investigat, iar autoritățile încearcă să stabilească mobilul crimei și legătura exactă dintre victimă și suspect.