UPDATE 11:00 - În urmă cu scurt timp, Horțaiu Potra, cât și cei doi apropiați ai familiei sale care se află în arest au ajuns în fața magistraților de la CAB.

Aceștia au fost scoși din arestul Penitenciarul Rahova și aduși cu trupele speciale la sediul instanței. Duba în care au fost aduși Potra și apropiații săi a fost trasă atât de aproape de intrarea de acces încât nimeni nu a putut, practic, să îi vadă.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Astăzi, Horațiu Potra și cei doi apropiați ai săi, aflați în arest la Penitenciarul Rahova, vor fi aduși în fața magistraților de la Curtea de Apel București.

Judecătorii vor decide dacă prelungesc mandatul de arestare preventivă cu încă 30 de zile. Este prima apariție publică a lui Potra din acest an, după presiunile la care ar fi fost supus în penitenciar la mijlocul lunii decembrie.

Avocatul său a declarat pentru Realitatea Plus că fostul luptător din Legiunea Străină ar fi fost constrâns de mascați să dea declarații mincinoase în dosarul în care este implicat, dosar în care apare și numele lui Călin Georgescu.

Între timp, Tribunalul Sibiu a stabilit că anumite acuzații nu pot fi investigate fără acordul Emiratelor Arabe Unite, în lipsa unui tratat de extrădare.

Rămâne de văzut dacă Potra va face declarații în fața instanței, în condițiile în care avocații săi pregătesc o strategie detaliată pentru a evidenția presiunile la care ar fi fost supus.