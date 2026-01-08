O crimă comisă cu o violență extremă, urmată de încercări disperate de a șterge orice urmă, a primit acum pedepse pe măsură. Doi soți din București au fost condamnați la ani grei de închisoare pentru uciderea unui om de afaceri italian. Judecătorii au decis ca bărbatul să stea după gratii 30 de ani, iar femeia 24 de ani și 8 luni. Fapta a avut loc în primăvara anului 2022, într-un apartament din Capitală, unde victima a fost atrasă și tâlhărită. Potrivit instanței, jaful s-a transformat într-un omor, iar cei doi au încercat să ascundă totul prin gesturi de o cruzime rar întâlnită.