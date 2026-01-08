Lista corupților anchetați de DNA în luna decembrie 2025
1. Dosare de abuz în serviciu și fals cadastral în București și Constanța
2. Acces ilegal la sisteme informatice și divulgare de informații secrete
3. Abuz în serviciu la Primăria Bacău
4. Mită și trafic de influență la A.R.S.V.O.M. și Ministerul Transporturilor
5. Luare de mită la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița-Năsăud
6. Concursuri trucate la Spitalul Județean Botoșani
7. Trafic de influență în Ilfov
8. Licitații trucate în comuna Ungureni, Botoșani
9. Adeverințe de vechime false în Brăila
10. Fraudă la obținerea permisului auto în Cluj
11. Fonduri europene fraudate de militari și experți ai Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
12. Fonduri europene false la Brașov