DNA publică lista corupților anchetați în decembrie. Ce se întâmplă cu dosarul lui Bolojan?

Mutare de ultimă oră în dosarul în care e vizat premierul Ilie Bolojan. Ancheta începutului de an zguduie puterea! Se pregătesc evoluții spectaculoase în dosarul lui Fănel Bogos, controversatul om de afaceri de la Vaslui care a dat șpagă ca să ajungă în biroul premierului. Afaceristul din Vaslui este în continuare în arest, iar în dosar ar putea urma și alte audieri importante.

Lista corupților anchetați de DNA în luna decembrie 2025

1. Dosare de abuz în serviciu și fals cadastral în București și Constanța

2. Acces ilegal la sisteme informatice și divulgare de informații secrete

3. Abuz în serviciu la Primăria Bacău

4. Mită și trafic de influență la A.R.S.V.O.M. și Ministerul Transporturilor

5. Luare de mită la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița-Năsăud

6. Concursuri trucate la Spitalul Județean Botoșani

7. Trafic de influență în Ilfov

8. Licitații trucate în comuna Ungureni, Botoșani

9. Adeverințe de vechime false în Brăila

10. Fraudă la obținerea permisului auto în Cluj

11. Fonduri europene fraudate de militari și experți ai Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

12. Fonduri europene false la Brașov