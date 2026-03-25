Exces de putere și încălcarea separației puterilor în stat

Magistrații Secției de Contencios Administrativ și Fiscal au admis cererea de suspendare după ce au constatat indicii privind un posibil exces de putere în modul în care acest comitet a fost constituit și în felul în care urma să funcționeze.

Instanța ridică „semne serioase de întrebare” cu privire la respectarea a două principii fundamentale ale democrației:

Principiul legalității: Respectarea strictă a normelor juridice în vigoare.

Separația puterilor în stat: Evitarea imixtiunii puterii executive în atribuțiile specifice puterii legislative sau judecătorești.

Un semnal de alarmă împotriva abuzului de autoritate

Decizia instanței supreme nu este doar o măsură administrativă, ci reprezintă un avertisment ferm adresat Executivului condus de Ilie Bolojan. Hotărârea subliniază că orice proces de reformă a justiției, oricât de necesar ar fi considerat de Guvern, trebuie să se desfășoare exclusiv în limitele cadrului constituțional, fără a recurge la mecanisme care pot fi interpretate drept abuzuri de autoritate.

Instanța a pus accent pe necesitatea unei consultări reale a tuturor actorilor relevanți din sistemul judiciar și pe respectarea procedurilor democratice, sugerând că înființarea acestui comitet prin decizie de prim-ministru ar fi putut eluda etapele obligatorii de transparență.

Efecte imediate: Decizia este definitivă

Efectul hotărârii este unul radical: activitatea Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției încetează pe loc. Fiind o decizie definitivă, Guvernul nu mai are nicio cale de atac pentru a menține în funcțiune această structură în forma actuală.

Această blocare a „Comitetului Bolojan” forțează Guvernul să își reevalueze strategia de promovare a modificărilor la legile justiției, într-un moment în care reforma sistemului judiciar rămâne unul dintre cele mai sensibile și disputate subiecte de pe agenda publică.