Accident grav în Thailanda: Opt persoane au murit după impactul dintre un tren și un autobuz care a luat foc la Bangkok

Un accident deosebit de grav produs sâmbătă în capitala Thailandei s-a soldat cu cel puțin opt morți și 25 de răniți, după ce un tren a intrat în coliziune cu un autobuz de transport public, provocând un incendiu puternic. Tragedia a avut loc pe șoseaua Asok-Din Daeng din Bangkok, una dintre cele mai circulate zone ale orașului.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale și preluate de presa internațională, în accident au fost implicate mai multe vehicule, printre care un autobuz, automobile și motociclete. În urma impactului, autobuzul a fost cuprins rapid de flăcări, iar focul s-a extins și la alte vehicule aflate în apropiere.

La locul tragediei au intervenit numeroase echipaje de pompieri, ambulanțe și salvatori, care au încercat să evacueze victimele și să stingă incendiul violent. Martorii au relatat scene de panică, în timp ce echipele de intervenție căutau persoane blocate printre resturile metalice deformate în urma coliziunii.

Pompierii au folosit mai multe furtunuri de apă pentru limitarea incendiului și prevenirea extinderii acestuia către alte vehicule și clădiri din zonă. După câteva ore de intervenție, autoritățile au anunțat că focul a fost stins, însă operațiunile de răcire și verificare a perimetrului continuă.

Persoanele rănite au fost transportate la spitale din Bangkok pentru îngrijiri medicale, unele dintre ele fiind în stare gravă, potrivit surselor locale.

Autoritățile thailandeze au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și cine se face responsabil pentru tragedie. Ancheta ia în calcul mai multe ipoteze, inclusiv o posibilă eroare umană sau o defecțiune tehnică.