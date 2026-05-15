Alertă sanitară în Africa: focarul de Ebola se extinde rapid în Congo. Zeci de morți și sute de cazuri suspecte

Autoritățile sanitare africane trag un semnal de alarmă după izbucnirea unui nou focar de Ebola în estul Republicii Democrate Congo. Epidemia se răspândește rapid în provincia Ituri, unde au fost raportate sute de cazuri suspecte și zeci de decese.

Potrivit Africa CDC, până în prezent au fost înregistrate aproximativ 246 de cazuri și 65 de decese, cele mai afectate zone fiind orașele miniere Mongwalu și Rwampara.

Autoritățile sanitare au anunțat că organizează întâlniri de urgență cu reprezentanți din Congo, Uganda și Sudanul de Sud, precum și cu parteneri internaționali, pentru coordonarea măsurilor de răspuns și supravegherea transfrontalieră.

Virusul Ebola provoacă îngrijorări majore

Virusul Ebola , descoperit pentru prima dată în 1976 în actuala Republică Democrată Congo, este considerat una dintre cele mai periculoase boli infecțioase din lume. Specialiștii cred că virusul s-ar fi transmis inițial de la lilieci la oameni.

Boala se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale persoanelor infectate și poate provoca hemoragii severe, insuficiență multiplă de organe și deces.

Primele simptome includ febră mare, dureri musculare, oboseală accentuată, dureri de cap și de gât. În stadiile avansate, pacienții pot prezenta vărsături, diaree, erupții cutanate și sângerări interne sau externe.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, rata medie de mortalitate pentru Ebola este de aproximativ 50%.

Risc ridicat de răspândire

Analizele preliminare efectuate de Institutul Național de Cercetare Biomedicală au confirmat prezența virusului în 13 dintre cele 20 de probe testate până acum.

Specialiștii încearcă în prezent să identifice exact tulpina virusului responsabilă pentru noul focar.

De asemenea, cazuri suspecte au fost semnalate și în orașul Bunia, capitala provinciei Ituri, unde autoritățile așteaptă confirmările de laborator.

Experții de la Africa CDC avertizează că riscul de extindere este extrem de ridicat din cauza densității populației din zonele urbane și a activităților miniere intense din regiune.

Directorul agenției, Jean Kaseya, a atras atenția că mobilitatea ridicată a populației între regiunile afectate și statele vecine poate favoriza răspândirea rapidă a virusului.

Guvernul pregătește măsuri de urgență

Autoritățile congoleze nu au declarat oficial stare de epidemie , însă guvernul este așteptat să anunțe noi măsuri sanitare și restricții pentru limitarea răspândirii bolii.

Provincia Ituri se află sub administrație militară încă din 2021, din cauza conflictelor armate și a activității grupărilor violente din zonă.

În ultimii 50 de ani, aproximativ 15.000 de persoane au murit din cauza Ebola în Africa. Cel mai grav focar din Republica Democrată Congo a avut loc între 2018 și 2020, când aproape 2.300 de oameni și-au pierdut viața.

Anul trecut, un alt focar izbucnit în provincia Kasai s-a soldat cu 45 de decese.