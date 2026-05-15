Toți pasagerii evacuați în Olanda de pe nava cu hantavirus au fost testați negativ

Autoritățile sanitare din Țările de Jos au anunțat că toți pasagerii și membrii echipajului navei MV Hondius care au ajuns în Olanda au fost testați negativ pentru virusul Andes, tulpina de hantavirus asociată focarului de la bordul vasului de croazieră.

Institutul Național pentru Sănătate Publică și Mediu din Olanda a precizat că persoanele evacuate nu sunt infectate cu varianta periculoasă a virusului, potrivit postului NOS.

26 de pasageri au fost evacuați în Olanda

Un grup de 26 de pasageri a ajuns marți la Eindhoven, în cadrul unei operațiuni organizate de autoritățile olandeze, deoarece nava MV Hondius naviga sub pavilion olandez. Olanda a organizat trei zboruri pentru evacuarea persoanelor aflate la bord. Primul avion a aterizat încă de duminică și a transportat 26 de pasageri, dintre care opt aveau cetățenie olandeză.

Ce este hantavirusul

Hantavirusul este o boală rară care se transmite, de regulă, prin contact cu rozătoare infectate sau cu excrementele acestora. Totuși, tulpina Andes, implicată în actualul focar, poate fi transmisă și de la om la om, lucru care a crescut îngrijorarea autorităților sanitare. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, focarul de pe nava MV Hondius a dus până acum la cinci cazuri confirmate și trei decese. În paralel, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA a clasificat situația ca urgență de nivel 3, cel mai redus nivel de alertă din sistemul agenției.