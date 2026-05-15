Zelenski cere presiuni internaționale asupra Rusiei după atacul devastator din Kiev în care au murit 24 de oameni: „O Rusie ca aceasta nu poate fi normalizată!”
Volodimir Zelenski a cerut comunității internaționale să crească presiunea asupra Rusiei, după atacul masiv lansat asupra Kievului, în urma căruia au murit 24 de oameni, inclusiv trei copii.
Președintele ucrainean a transmis un mesaj dur pe Telegram, în care a condamnat bombardamentele și a spus că astfel de atacuri nu pot rămâne fără răspuns.
„O Rusie ca aceasta nu poate fi niciodată normalizată – o Rusie care distruge în mod deliberat vieți și speră să rămână nepedepsită. Este nevoie de presiune. Ucraina este cea care apără Europa și lumea, astfel încât astfel de atacuri, în care sunt uciși copii, să nu se răspândească mai mult. De aceea, sprijinul pentru apărătorii vieții trebuie să continue”, a declarat Zelenski.
O clădire rezidențială a fost distrusă de rachetă
Liderul ucrainean a anunțat că operațiunile de căutare și salvare s-au încheiat la blocul lovit de racheta rusească în Kiev. Potrivit autorităților ucrainene, o parte întreagă a clădirii s-a prăbușit în urma exploziei.
„Primii noștri respondenți de la Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei au lucrat continuu mai mult de o zi. Rușii au demolat practic o întreagă secțiune a clădirii cu racheta lor. Douăzeci și patru de persoane au fost ucise în urma acestui atac, inclusiv trei copii. Condoleanțe familiilor și celor dragi”, a transmis președintele Ucrainei.
Zeci de răniți după bombardamente
Autoritățile din Ucraina spun că alte 48 de persoane au fost rănite în urma atacului, printre ele aflându-se și doi copii. Zelenski le-a mulțumit echipelor de intervenție și a cerut continuarea sprijinului internațional pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei. În urma tragediei, ziua de 15 mai a fost declarată Zi de Doliu în Kropîvnîțkîi pentru victimele atacului din Kiev.
