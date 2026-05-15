Propunere-șoc pentru Grecia: vânzarea Acropolelor din Atena. Fostul șef al Comisiei Europene: Țara a fost umilită în plină criză a datoriilor

Sursă: Realitatea PLUS

Grecia a primit a ofertă șocantă în perioada în care se afla în pragul falimentului: să vândă Acropolele din Atena pentru a-și plăti datoriile uriașe.

Dezvăluirea a fost făcută de fostul șef al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, într-un documentar despre perioada 2010-2015, când Grecia s-a confruntat cu o criză economică severă, iar neîncrederea creditorilor internaționali față de autoritățile de la Atena a atins cote maxime.

Fostul lider european spune că ideea a fost lansată în timpul unei reuniuni a miniștrilor de Finanțe din zona euro. Junker nu a dezvăluit cine a făcut propunerea, însă a precizat că s-a opus categoric unei astfel de soluții.

În acea perioadă, Grecia devenise imaginea austerității dure, după ce autoritățile au recunoscut că au ascuns adevărata dimensiune a dezastrului economic.