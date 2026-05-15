Rusaliile 2026: când se sărbătoresc, câte zile libere au românii și ce tradiții se păstrează

Rusaliile, una dintre cele mai importante sărbători creștine de la începutul verii, sunt celebrate anual la 50 de zile după Paște și marchează Pogorârea Sfântului Duh asupra apostolilor. În 2026, această sărbătoare va fi celebrată pe 31 mai și 1 iunie, oferind românilor un nou prilej de mini-vacanță.

Pentru că data Rusaliilor este stabilită în funcție de calendarul pascal, aceasta diferă de la an la an și poate fi celebrată fie în luna mai, fie în luna iunie. În 2026, Paștele ortodox a fost sărbătorit pe 12 aprilie, ceea ce face ca Rusaliile să fie marcate în ultima zi a lunii mai și în prima zi a lunii iunie.

Weekend prelungit pentru români

Rusaliile se află printre sărbătorile legale din România, iar angajații beneficiază de două zile libere consecutive. În 2026, a doua zi de Rusalii cade luni, ceea ce creează un weekend prelungit de trei zile – de sâmbătă până luni inclusiv.

Această perioadă poate deveni o oportunitate pentru călătorii scurte, ieșiri în natură sau timp petrecut în familie, mai ales că marchează începutul verii.

Există însă un detaliu aparte: a doua zi de Rusalii coincide în 2026 cu Ziua Copilului, sărbătorită pe 1 iunie, care este și ea zi liberă legală. Cu toate acestea, legislația actuală nu prevede acordarea unei zile suplimentare în cazul suprapunerii celor două sărbători, astfel încât angajații vor beneficia de o singură zi liberă pentru această dată.

Semnificația religioasă a Rusaliilor

În tradiția creștină, Rusaliile simbolizează momentul în care Duhul Sfânt s-a pogorât asupra apostolilor lui Iisus Hristos. Evenimentul este considerat începutul misiunii creștine și al răspândirii credinței în lume, fiind privit și ca momentul întemeierii Bisericii.

Tradiții și obiceiuri de Rusalii

În România, Rusaliile sunt însoțite de numeroase obiceiuri populare, mai ales în zonele rurale. În multe regiuni, oamenii împodobesc casele și porțile cu ramuri de tei sau nuc, considerate simboluri de protecție împotriva răului.

Totodată, tradiția spune că în aceste zile trebuie evitate muncile grele sau activitățile solicitante, pentru a feri gospodăria de necazuri și probleme de sănătate.

În unele zone există credința că femeile nu trebuie să spele, să curețe sau să coasă în zilele de Rusalii, de teamă să nu atragă boli sau ghinion. În schimb, ele pregătesc orez cu lapte și oferă copiilor sau persoanelor nevoiașe cireșe coapte și alte bucate, ca gest de binefacere.

Dincolo de semnificația religioasă profundă, Rusaliile din 2026 aduc și un răgaz binevenit pentru români, printr-un nou weekend prelungit la începutul sezonului estival.

