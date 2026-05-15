Reconstituirea arsenalului balistic al Iranului contrazice teza unei victorii zdrobitoare a Statelor Unite

O investigație a publicațiilor New York Times și Washington Post sugerează că puterea militară a Iranului este departe de a fi fost anihilată, așa cum susține președintele Donald Trump. Informațiile provenite din zonă indică faptul că Teheranul a reușit să‑și refacă, în mare măsură, accesul la facilitățile militare de care dispune.

„New York Times ”, pe baza unor informații provenite din agențiile de informații americane, a semnalat indicii care sugerează că, după o lună de încetare a focului, Iranul ar fi reușit să restabilească accesul la 30 dintre cele 33 de situri de rachete situate de‑a lungul strâmtorii Ormuz.

Potrivit Le Monde , acest lucru menține o amenințare potențială la adresa navelor de război americane și a petrolierele aflate în acest coridor maritim îngust.

La acestea se adaugă aproximativ 27 de mari instalații subterane , denumite „orașe‑rachetă”, dispersate într‑un teritoriu muntos de trei ori mai mare decât Franța și care adăpostesc, în kilometri de galerii, proiectile balistice și drone.

Aceste informații, oferite de jurnaliști, apar la scurt timp după ce Donald Trump a afirmat din nou, înainte de a decola spre Beijing, că „armata iraniană este decimată ”, completând ulterior, într‑un comentariu publicat pe rețeaua sa, Truth Social , că cei care susțin contrariul sunt „trădători ” și „lași care joacă împotriva propriei țări ”.