Sindicatul angajaților din Guvern i-a cerut oficial vicepremierului Oana Gheorghiu să demisioneze

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a transmis, vineri dimineață, o adresă oficială către Oana Gheorghiu, viceprim-ministru interimar, prin care îi solicită demisia de onoare din funcția deținută în guvern. Solicitatea vine după ce în spațiul public au apărut informații privind întâlniri și corespondențe instituționale cu o importantă companie germană.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) solicită public demisia de onoare sau demiterea vicepremierului Oana-Clara Gheorghiu și a ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ambrozie-Irineu Darău, în urma informațiilor apărute în spațiul public privind întâlniri și corespondențe instituționale legate de grupul german Schwarz/Schwarz Digits.

Reprezentanții sindicatului susțin că explicațiile oferite până acum nu sunt suficiente și acuză existența unor posibile relații preferențiale între demnitari și companii private interesate de proiecte de digitalizare și infrastructură strategică din România.

„Guvernul României nu este agenție de business development. Palatul Victoria nu este showroom, iar vicepremierii și miniștrii nu sunt agenți comerciali pentru companii private”, a transmite Sindicatul angajaților din Aparatul de lucru al Guvernului.