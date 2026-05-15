Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru averea de un milion de euro s-a sinucis în arest

Amiana Paștină, femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru a pune mâna pe o avere estimată la un milion de euro, a fost găsită moartă în arest. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au anunțat vineri, 15 mai, că femeia de 38 de ani s-a sinucis în Arestul IPJ Alba. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!

Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, femeia a fost găsită cu venele tăiate la ambele membre, însă în celulă nu au fost găsite obiecte tăietoare. De asemenea, ultimul control a fost făcut în jurul orei 00:00.

Aceasta fusese reținută în decembrie 2025, alături de o asistentă medicală în vârstă de 46 de ani, într-un dosar de omor cu premeditare care a șocat opinia publică. Anchetatorii susțin că victima, o contabilă din Sibiu în vârstă de 59 de ani, ar fi fost sedată și apoi ucisă chiar de propria fiică, care a fost ajutată de fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner.

Cum ar fi fost comisă crima

Potrivit procurorilor, totul ar fi fost planificat cu mult timp înainte. În iunie 2024, femeia i-ar fi pus mamei sale substanțe sedative în ceai, chiar în locuința acesteia din Sibiu. După ce victima a adormit, asistenta medicală ar fi venit în apartament și i-ar fi injectat o doză suplimentară de sedativ.

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanțele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aștepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanță cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a îi provoca decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, a precizat procurorul Dan Simion.

A plecat în Dubai după moartea mamei

După moartea femeii, anchetatorii spun că fiica ar fi început să vândă bunurile moștenite și ar fi plecat în Dubai. Ea s-a întors recent în România pentru a vinde o casă, moment în care a fost prinsă de anchetatori și reținută. Dosarul este instrumentat de procurorii din Sibiu, iar cercetările continuă și în ceea ce privește implicarea asistentei medicale acuzate că a participat la crimă.