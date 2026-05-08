USR, în ședință după anunțul alianței Bolojan-Fritz: decizii cruciale

Sursă: Realitatea PLUS

USR se reunește astăzi de urgență într-o ședință în care va discuta direcția politică pentru perioada următoare, după anunțul premierului privind coordonarea politică. Formațiunea transmite că actualul guvern poate rămâne în funcție pe perioadă nedeterminată, dacă există stabilitate și susținere în Parlament.

Este ședință de urgență la USR. Liderii partidului s-au reunit astăzi, de la ora 12.00, într-o ședință ce se desfășoară în format online. Cei din USR vor să înțeleagă care este mesajul transmis de Partidul Național Liberal în această perioadă. Mai exact, vor să vadă ce își dorește să facă premierul interimar, Ilie Bolojan. Totul, după anunțul făcut joi seara privind alianța politică dintre PNL și USR împotriva PSD și AUR.

USR a susținut, prin vocea liderului formațiunii, că acest guvern ar putea rămâne în funcție pe termen nedeterminat.

În ceea ce privește UDMR, reprezentanții formațiunii își doresc reluarea discuțiilor și revenirea la guvernare. Rămâne de văzut, așadar, ce poziție va adopta USR în continuare.