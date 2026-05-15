După ani de controverse, RA-APPS este obligată să publice lista imobilelor și a beneficiarilor

Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” va fi obligată să publice lista completă a imobilelor pe care le administrează și a beneficiarilor acestora. Secretarul general al Guvernului a transmis că „statul nu este moșia nimănui”.

După ani de controverse legate de imobile de lux ținute departe de ochii publicului, executivul pregătește acum o hotărâre prin care românii vor putea vedea cine beneficiază de patrimoniul RA-APPS, ce contracte există și cât costă acestea.

Măsura vine după scandalurile legate de vila din Aviatorilor 86 și după presiunile făcute pentru desecretizarea contractelor RA-APPS.

Potrivit proiectului instituția va fi obligată să publice de 2 ori pe an lista imobilelor, modul în care sunt folosite, tipul contractelor și durata acestora.

În cazul persoanelor fizice nu vor apărea numele, dar vor fi menționate funcția și categoria instituției din care fac parte.