Nicușor Dan merge la cel mai mare târg de apărare organizat în România

Președintele Nicușor Dan vizitează vineri expoziția Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei de apărare și securitate din regiunea Mării Negre, a anunțat Administrația Prezidențială.

Evenimentul are loc la platforma Romaero Băneasa și reunește sute de companii internaționale din domeniul militar, aerospațial și al securității.

Peste 550 de companii din 36 de țări participă la eveniment

Organizatorii spun că ediția din acest an este cea mai mare de până acum și marchează 20 de ani de la lansarea BSDA. La expoziție participă peste 550 de companii din 36 de țări, iar pe parcursul celor trei zile sunt așteptați aproximativ 30.000 de vizitatori și peste 350 de oficiali români și străini. Primele două zile sunt dedicate reprezentanților din domeniul militar, autorităților și mediului de afaceri, iar în ultima zi accesul va fi permis și publicului larg în zona expoziției exterioare.

La BSDA participă mai multe companii cunoscute care furnizează deja tehnică militară pentru Armata României sau sunt implicate în programe de înzestrare. Printre acestea se află Lockheed Martin, producătorul aeronavelor F-35, Raytheon, care produce sistemele Patriot, Hanwha Aerospace, furnizorul obuzierelor K9, dar și Leonardo, Rafael sau Rheinmetall. La eveniment sunt prezente și companii precum Airbus, General Dynamics, Thales, Damen sau producători de armament precum Glock, Beretta și Colt.