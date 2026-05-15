Australienii de pe nava afectată de hantavirus intră în carantină trei săptămâni după întoarcerea acasă

Sursă: Realitatea.net

Cetățenii australieni aflați la bordul navei de croazieră MV Hondius, lovită de un focar mortal de hantavirus, s-au întors acasă vineri și urmează să petreacă cel puțin trei săptămâni în izolare, într-un centru de carantină.

Patru cetățeni australieni, un rezident permanent și un rezident din Noua Zeelandă au aterizat la o bază aeriană militară din apropierea orașului Perth, în Australia de Vest, la bordul unui zbor charter guvernamental, conform Reuters.

Ministrul federal al Sănătății, Mark Butler, a precizat că toți membrii grupului au ieșit negativi la testare și nu prezentau niciun simptom înainte de îmbarcare, în Olanda. „Vor fi transportați imediat la centrul de carantină, amplasat practic în imediata vecinătate a aeroportului, unde vor fi testați din nou", a declarat Butler pentru Sky News.

Bilanțul focarului

Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, unsprezece pasageri de pe MV Hondius au fost infectați cu virusul, dintre care trei au decedat. Un cetățean american și o cetățeancă franceză, repatriați după ce au debarcat, au fost testați pozitiv ulterior.

OMS recomandă 42 de zile de carantină

Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat că protocoalele anti-hantavirus aplicate în unele state, care nu impun obligatoriu carantina, „pot genera riscuri semnificative”. „Recomandarea noastră a fost clară: începând cu 10 mai, 42 de zile de monitorizare activă și 42 de zile de carantină, fie în spital, fie la domiciliu. Nu impunem însă o regulă, fiecare țară acționează conform propriilor strategii și evaluări de risc”, a subliniat acesta.

OMS îi sfătuiește pe cei întorși acasă să se spele des pe mâini și să urmărească timp de șase săptămâni eventualele simptome timpurii: dureri de cap, amețeli, frisoane, febră, dureri musculare sau tulburări gastrointestinale, greață, vărsături, diaree și dureri abdominale.